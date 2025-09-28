N aomi Watts sul set coglie ogni sfumatura dei personaggi che interpreta. Ha un sorriso da eterna ragazza che trasmette positività. Naomi Watts ipnotizza in total black alla sfilata Ralph Lauren a New York X Eppure, la vita di Naomi Watts, Bilancia ascendente Scorpione, non è stata facile. Saturno opposto al Sole segnala la precoce perdita del padre Peter Watts, ingegnere del suono dei Pink Floyd. Si cambia vita: la madre, attrice di origini gallesi, è costretta a trasferirsi con lei e il fratellino in Australia. Leggi anche › Naomi Watts e la campagna sulla menopausa: «Siamo più hot che mai» Con l’ottimismo della Luna in Sagittario la Watts si adatta in ogni altrove e inizia a seguire corsi di recitazione, ma la carriera non decolla. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una Bilancia ad alto tasso emotivo, Naomi Watts è nata il 28 settembre 1968