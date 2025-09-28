Una battaglia dopo l’altra Leonardo DiCaprio | Ora scelgo solo i film giusti non lavoro più freneticamente
La star di Titanic ha dichiarato di aver deciso di limitare le sue apparizioni sullo schermo, selezionando solo pochi progetti. Leonardo DiCaprio è stato intervistato dal magazine Rolling Stone, raccontando il cambiamento delle sue abitudini lavorative ora che ha compiuto 50 anni. Il suo atteggiamento nei confronti della carriera è cambiato nel corso degli anni e dopo parecchio tempo trascorso a percepirsi molto fortunato nel ricevere qualsiasi tipo di offerta, oggi preferisce essere molto più attento riguardo progetti da accettare. Il cambiamento di abitudini di Leonardo DiCaprio "Quando ero più giovane, c'era solo questa sensazione di aver vinto alla lotteria. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: battaglia - dopo
La battaglia più emozionante di baldur’s gate 3 dopo due anni
Addio a Sergio Cianti, la sua battaglia per le autostrade più sicure dopo la tragedia del figlio
LIVE Sonego-Schoolkate 3-6 6-7 6-1 6-1 6-7, US Open 2025 in DIRETTA: l’australiano vince al super match tie-break, azzurro eliminato dopo quattro ore di battaglia!
State amando Una Battaglia Dopo l’Altra? Non perdete il nuovo film di Paul Thomas Anderson, con Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor e Chase Infiniti. Al cinema ora! #UnaBattagliaDopolAltra - facebook.com Vai su Facebook
Il film dell'anno. Una Battaglia Dopo L’Altra è al cinema https://unabattagliadopolaltra.it. #UnaBattagliaDopolAltra - X Vai su X
Una battaglia dopo l’altra, Leonardo DiCaprio: "Ora scelgo solo i film giusti, non lavoro più freneticamente" - La star di Titanic ha dichiarato di aver deciso di limitare le sue apparizioni sullo schermo, selezionando solo pochi progetti. Secondo movieplayer.it
Una battaglia dopo l’altra: cronache di un mondo in fiamme - Paul Thomas Anderson rielabora Vineland di Thomas Pynchon in Una battaglia dopo l’altra per tradurre sullo schermo il caos proprio della poetica postmoderna: il tramonto delle utopie e il collasso di ... Lo riporta movieplayer.it