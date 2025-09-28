Una battaglia dopo l’altra Leonardo DiCaprio | Ora scelgo solo i film giusti non lavoro più freneticamente

Movieplayer.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La star di Titanic ha dichiarato di aver deciso di limitare le sue apparizioni sullo schermo, selezionando solo pochi progetti. Leonardo DiCaprio è stato intervistato dal magazine Rolling Stone, raccontando il cambiamento delle sue abitudini lavorative ora che ha compiuto 50 anni. Il suo atteggiamento nei confronti della carriera è cambiato nel corso degli anni e dopo parecchio tempo trascorso a percepirsi molto fortunato nel ricevere qualsiasi tipo di offerta, oggi preferisce essere molto più attento riguardo progetti da accettare. Il cambiamento di abitudini di Leonardo DiCaprio "Quando ero più giovane, c'era solo questa sensazione di aver vinto alla lotteria. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

una battaglia dopo l8217altra leonardo dicaprio ora scelgo solo i film giusti non lavoro pi249 freneticamente

© Movieplayer.it - Una battaglia dopo l’altra, Leonardo DiCaprio: "Ora scelgo solo i film giusti, non lavoro più freneticamente"

In questa notizia si parla di: battaglia - dopo

La battaglia più emozionante di baldur’s gate 3 dopo due anni

Addio a Sergio Cianti, la sua battaglia per le autostrade più sicure dopo la tragedia del figlio

LIVE Sonego-Schoolkate 3-6 6-7 6-1 6-1 6-7, US Open 2025 in DIRETTA: l’australiano vince al super match tie-break, azzurro eliminato dopo quattro ore di battaglia!

Una battaglia dopo l’altra, Leonardo DiCaprio: "Ora scelgo solo i film giusti, non lavoro più freneticamente" - La star di Titanic ha dichiarato di aver deciso di limitare le sue apparizioni sullo schermo, selezionando solo pochi progetti. Secondo movieplayer.it

battaglia dopo l8217altra leonardoUna battaglia dopo l’altra: cronache di un mondo in fiamme - Paul Thomas Anderson rielabora Vineland di Thomas Pynchon in Una battaglia dopo l’altra per tradurre sullo schermo il caos proprio della poetica postmoderna: il tramonto delle utopie e il collasso di ... Lo riporta movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Battaglia Dopo L8217altra Leonardo