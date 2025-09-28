Una battaglia dopo l’altra Leonardo DiCaprio | Ora scelgo solo i film giusti non lavoro più freneticamente

La star di Titanic ha dichiarato di aver deciso di limitare le sue apparizioni sullo schermo, selezionando solo pochi progetti. Leonardo DiCaprio è stato intervistato dal magazine Rolling Stone, raccontando il cambiamento delle sue abitudini lavorative ora che ha compiuto 50 anni. Il suo atteggiamento nei confronti della carriera è cambiato nel corso degli anni e dopo parecchio tempo trascorso a percepirsi molto fortunato nel ricevere qualsiasi tipo di offerta, oggi preferisce essere molto più attento riguardo progetti da accettare. Il cambiamento di abitudini di Leonardo DiCaprio "Quando ero più giovane, c'era solo questa sensazione di aver vinto alla lotteria. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

