Una battaglia dopo l’altra | cronache di un mondo in fiamme

Paul Thomas Anderson rielabora Vineland di Thomas Pynchon per tradurre sullo schermo il caos proprio della poetica postmoderna: il tramonto delle utopie e il collasso di un'America trascinata nel baratro della follia. La rivoluzione celebarata con piglio satirico dal cantautore e poeta Gil Scott-Heron con la forsennata ripetizione del verso del titolo, The Revolution Will Not Be Televised, richiamava in primo luogo i movimenti per il Black Power: era il 1970, e le speranze del decennio precedente iniziavano a infrangersi contro l'amaro disincanto dell'America di Richard Nixon. Vent'anni più tardi, nel 1990, Thomas Pynchon pubblica Vineland, un romanzo che ripercorre due decenni di storia americana: dalle velleità della generazione hippie a quel 1984 che, con la rielezione di Ronald Reagan alla Casa Bianca, segna invece l'apoteosi dell'età del neoliberismo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

