Un sentiero nella natura e un museo a cielo aperto nell' area dei Tre Pini
L'ex vivaio forestale a San Piero a Grado diventa un museo all'aria aperta con gli strumenti agricoli che raccontano gli antichi mestieri. Ma anche un'area giochi per bambini, una voliera didattica, una zona per l'apicoltura didattica e un nuovo tratto del percorso naturalistico che integra il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Escursione tra natura e magia sul Sentiero degli Gnomi
Orme Festival 2025: il sentiero come metafora della vita tra musica, cammino e natura
? CAMMINATA LUNGO IL SENTIERO NATURALISTICO DEI MONTI ROBA E BARDA CON VISITA ALLE CHIESETTE VOTIVE E AL MUSEO SMO - Sabato 27 settembre. In occasione del Campionato Italiano Enduro 2025 che si terrà a San Pietro al Natisone - facebook.com Vai su Facebook
Sentiero Porte d’Artista: le porte abbandonate dei borghi calabresi diventano un museo a cielo aperto - Le porte abbandonate disseminate lungo le strade di piccoli borghi calabresi riprendono vita grazie ad artisti famosi ed emergenti. Riporta greenme.it
Fluvius trasforma il Po in un museo a cielo aperto - Cinque sculture lungo il corso del fiume creano un percorso tra arte e natura, con aree per osservare, sostare e scoprire scorci sorprendenti di un ambiente ancora incontaminato ... laprovinciacr.it scrive