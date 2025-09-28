Un secolo di vita e di ricordi Meldola celebra la centenaria Rosanna | fu anche ' Miss Sorriso' nel 1946

Un momento di gioia alla casa residenza anziani ‘Drudi’ di Meldola, dove il sindaco Roberto Cavallucci, accompagnato dall’assessora Giada Severi, ha partecipato alla festa per il 100esimo compleanno della signora Rosanna Pantieri.Cittadina meldolese, nata il 19 settembre 1925, Rosanna ha. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

