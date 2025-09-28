Un rumor su Hulk racconta di un personaggio completamente stravolto
Alex Perez di The Cosmic Circus è tornato per un’altra sessione di domande e risposte e questa volta ha parlato di cosa potremmo aspettarci da uno degli Avengers più amati dai fan. E, a quanto racconta l’insider, i fan dovranno aspettarsi di nuovo un Hulk arrabbiato. E questa volta potrebbe davvero uccidere qualcuno. All’inizio del Q&A, l’utente BraveFire ha chiesto a Perez: “ Puoi anticiparci qualcosa di nuovo su Savage HulkBruce Banner in Spider-Man: Brand New Day e Doomsday? “. Perez ha risposto: “ Hulk è più spaventoso che mai. Potrebbe persino uccidere qualcuno “. Ed è una delle cose che i fan Marvel e del mostro verde aspettavano da quasi 15 anni, fin dal primo Avengers. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
