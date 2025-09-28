Un radar nel palmo di una mano Così il racconto sul J35 è parte della narrazione strategica di Pechino
Il Global Times dedica un’articolata analisi alla radar cross section (acronimo tecnico “RCS”) del caccia J-35, che “è più piccola di un palmo di mano, grazie allo speciale design della fusoliera e alle tecnologie metamateriali esclusive della Cina”. Il sito, con cui il governo di Pechino diffonde la sua narrazione strategica in inglese, riprende rivelazioni uscite oggi sui media ufficiali a proposito di uno dei modelli più tecnologici della panoplia militare dell’Esercito popolare di liberazione. Un modello destinato a colmare, almeno nel racconto, i gap con i più avanzati assetti occidentali (per esempio l’efficacissimo F35 di Lockheed Martin, di cui le forze armate Nato sono dotate). 🔗 Leggi su Formiche.net
