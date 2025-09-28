Un quadro per i bambini della Palestina esposto al Ponte del Mare | il messaggio di Samuel Art FOTO

Un quadro per sostenere i bambini di Gaza. E' quello che Samuel Francesca (Samuel Art) ha realizzato ed esposto ai piedi del Ponte del Mare. Un messaggio di speranza e vicinanza con lo sport come veicolo di quei valori di fratellanza e solidarietà e veicolati attraverso l'immagine di due bambini. 🔗 Leggi su Ilpescara.it