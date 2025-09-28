Un quadro per i bambini della Palestina esposto al Ponte del Mare | il messaggio di Samuel Art FOTO

Ilpescara.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un quadro per sostenere i bambini di Gaza. E' quello che Samuel Francesca (Samuel Art) ha realizzato ed esposto ai piedi del Ponte del Mare. Un messaggio di speranza e vicinanza con lo sport come veicolo di quei valori di fratellanza e solidarietà e veicolati attraverso l'immagine di due bambini. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: quadro - bambini

quadro bambini palestina espostoPartiti, scintille sulla Palestina. Lepore: "Manifestazione pacifica". FdI: "Grave esporre la bandiera" - Botta e risposta sul corteo, i meloniani: "Segnalazione in Prefettura per il vessillo". Scrive msn.com

Il parroco che ha esposto la bandiera della Palestina in chiesa: “Il popolo reclama la sua libertà” - “La bandiera esposta in chiesa rappresenta un popolo, quello palestinese, che reclama la sua libertà: non ha nulla in comune con i terroristi di Hamas”. Come scrive blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Quadro Bambini Palestina Esposto