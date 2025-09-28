Un proiettile della Camorra consegnato a Don Patriciello durante la messa Meloni | Lo Stato è con voi
Assieme agli altri fedeli, era in fila per la comunione nella chiesa del Parco Verde di Caivano, nel Napoletano, durante la messa della mattina di oggi 28 settembre. In mano aveva una busta. Quando è arrivato il suo turno, di fronte a don Maurizio Patriciello (il prete noto per il suo impegno. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: proiettile - camorra
Un proiettile calibro 9x21 è stato trovato sull'altare durante la messa domenicale. #camorra #donpatriciello #minacce #caivano #cronacadinapoli #flashnews #primopiano #social #storie #ultimenotizie Vai su X
Il 26 maggio 2009 Petru Birladeanu muore tra le braccia della moglie dopo essere stato colpito da un proiettile sparato durante una stesa di camorra fuori alla stazione di Montesanto a Napoli. A distanza di 10 anni, la sua fisarmonica è stata posta in una teca - facebook.com Vai su Facebook
Caivano, proiettile consegnato in chiesa a don Patriciello: fermato un uomo - È stato fermato poco dopo dalla scorta del sacerdote e dai carabinieri fuori la chiesa a Caivano ... Segnala editorialedomani.it
Caivano, proiettile consegnato a Don Patriciello da un uomo in fila per la comunione. Presente in chiesa la sottosegretaria Castiello - Un proiettile è statp consegnato stamattina a don Maurizio Patriciello, il prete anticamorra del Parco Verde di Caivano (Napoli). Si legge su msn.com