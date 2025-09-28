Un proiettile consegnato in chiesa a don Patriciello | intensificate misure di tutela
Tempo di lettura: < 1 minuto “È raccapricciante e vergognoso quello che è accaduto questa mattina in mia presenza, a Caivano,nella parrocchia di San Paolo Apostolo dall’interno del Parco Verde durante la messa officiata da don Maurizio Patriciello. Un esponente della criminalità locale – informa Pina Castiello, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri – confondendosi tra i fedeli in fila per il rito di comunione, si è avvicinato a don Maurizio Patriciello e gli ha consegnato un fazzoletto contenente un proiettile, dileguandosi poi velocemente”. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, secondo quanto si apprende da fonti del Viminale, ha sentito al telefono don Maurizio Patriciello per esprimergli la propria solidarietà e ribadire la vicinanza dello Stato alla comunità di Caivano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: proiettile - consegnato
Consegnato un proiettile a padre Maurizio Patriciello durante la messa
Proiettile consegnato a Don Patriciello durante la messa a Caivano: fermato un uomo
Caivano, proiettile consegnato in chiesa a don Patriciello davanti alla sottosegretaria Castiello: fermato un uomo
Un proiettile calibro 9x21 consegnato in un fazzoletto mentre celebrava messa. Un gesto gravissimo, una minaccia inaccettabile. Solidarietà e vicinanza a don Patriciello. La malavita non riuscirà a far tacere chi difende legalità e giustizia. Paura? Mai. Vai su X
L’uomo, Iona Florean, sembra sia stato colpito da un proiettile esploso da un’arma da fuoco - facebook.com Vai su Facebook
Caivano, proiettile consegnato a Don Patriciello da un uomo in fila per la comunione. Presente in chiesa la sottosegretaria Castiello - Un proiettile è statp consegnato stamattina a don Maurizio Patriciello, il prete anticamorra del Parco Verde di Caivano (Napoli). msn.com scrive
Caivano, proiettile consegnato a Don Patriciello da uomo in fila per la comunione. In chiesa la sottosegretaria Castiello - Un proiettile è statp consegnato stamattina a don Maurizio Patriciello, il prete anticamorra del Parco Verde di Caivano (Napoli). Lo riporta msn.com