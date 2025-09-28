Un Posto Al Sole Anticipazioni | Ecco Perchè Manuel Lascia Gabriela!

Uominiedonnenews.it | 28 set 2025

Un posto al sole si prepara a ribaltare vite: Samuel decide per la verità, Ferri in bilico dopo le accuse. Scopri le rivelazioni più clamorose Il nuovo ciclo di puntate di Un posto al sole promette colpi di scena sorprendenti. Al centro della scena c’è il destino incerto dei Cantieri, con Samuel che decide di troncare con Gabriela: ma cosa lo spinge davvero a questa scelta dolorosa? Ferri sull’orlo del baratro: accusa e prigionia. Gennaro accusa Ferri di aggressione, mettendo in pericolo la libertà dell’imprenditore. Marina, agitata dal possibile carcere per Ferri, decide che non può restare a guardare: vuole riportarlo a casa e neutralizzare i piani malvagi del socio. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

