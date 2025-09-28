L ’aria si fa più frizzante, la luce del tardo pomeriggio assume sfumature dorate e il ritmo frenetico del rientro inizia a rallentare. L’autunno non è solo una stagione, ma uno stato d’animo: un invito a ritrovare il piacere dei gesti lenti e del calore domestico. Un momento perfetto per accogliere la nuova stagione creando un piccolo, personalissimo santuario tra le mura di casa. Per dare vita a un angolo relax non servono grandi rivoluzioni d’arredo, ma solo l’intenzione di dedicare a sé stessi uno spazio dove poter staccare la spina. Si tratta di un piccolo lusso quotidiano, un gesto di benessere. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un plaid caldo, la luce soffusa di una candela e un tocco di natura: ecco come nasce l’angolo relax perfetto