Un paese in festa Messa solenne e processione
Domani la parrocchia di San Michele Arcangelo a Corsanico è in festa: si festeggia il patrono, San Michele, alle 21 con la solenne celebrazione eucaristica e la processione della luminairia tra le vie del paese. ( nella foto) La messa solenne è celebrata dai parroci don Andrea Ramacciotti, don Michele Murenzi e don Roberto Checchi. La liturigia è accompagnata dalla corale di San Michele Arcangelo di Corsanico. Dopo la messa inizia la processione della luminaria che anima le strade del paese, per questo motivo il comitato che ha organizzato la festa invita i i parrocchiani ad illuminare le abitazioni lungo il percorso della processione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
