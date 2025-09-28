Un nuovo grande successo per il Premio letterario Porto Venere Lord Byron
Porto Venere, 25 settembre 2025 – Un grandissimo successo, atteso, una tradizione già consolidata. La settima edizione del Premio letterario internazionale 'Lord Byron PortoVenere Golfo dei Poeti', manda in archivio la cerimonia nella sala consiliare del municipio portovenerese, con un meraviglioso concerto di poesie, racconti e. cultura. Con un pensiero speciale ad Alessandro Quasimodo, uno dei fondatori del Premio e presidente della giuria, scomparso pochi mesi fa. Ospite al tavolo della giuria anche il consigliere della Regione Toscana, Giacomo Bugliani, presidente dello storico Premio internazionale di letteratura San Domenichino, oltre all'assessore Sara Mancini del Comune di Porto Venere. 🔗 Leggi su Lanazione.it
