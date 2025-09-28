un napoli troppo brutto per essere vero perde 2 1 con il milan

MILANO – Trasferta amara per il Napoli che ha perso 2 a 1 al San Siro cedendo la vetta della classifica condivisa con Milan e Roma. Ai rossoneri sono bastati 120 secondi per bucare la difesa partenopea e fare una doccia fredda agli uomini di Conte. A soli due minuti dall’inizio Pulisic ha fatto subito la differenza consegnando il pallone a Saelemaekers che non ha sbagliato e ed ha messo la palla in rete alle spalle di Meret. Vero è che la capolista si è presentata al San Siro con seri problemi in difesa, Conte aveva anticipato che la settimana non era stata tra le più fortunate ma aveva anche aggiunto che “in un anno i problemi arrivano e la squadra doveva trovare la soluzione e cercare di fare il meglio”. 🔗 Leggi su Primacampania.it

