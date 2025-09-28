Un Napoli troppo brutto per essere vero perde 2-1 con il Milan
MILANO – Trasferta amara per il Napoli che ha perso 2 a 1 al San Siro cedendo la vetta della classifica condivisa con Milan e Roma. Ai rossoneri sono bastati 120 secondi per bucare la difesa partenopea e fare una doccia fredda agli uomini di Conte. A soli due minuti dall’inizio Pulisic ha fatto subito la differenza consegnando il pallone a Saelemaekers che non ha sbagliato e ed ha messo la palla in rete alle spalle di Meret. Vero è che la capolista si è presentata al San Siro con seri problemi in difesa, Conte aveva anticipato che la settimana non era stata tra le più fortunate ma aveva anche aggiunto che “in un anno i problemi arrivano e la squadra doveva trovare la soluzione e cercare di fare il meglio”. 🔗 Leggi su Primacampania.it
In questa notizia si parla di: napoli - troppo
Nunez e Lucca costano troppo, il Napoli sonda Jackson del Chelsea (Cds)
Osimhen, assalto del Galatasaray per l’attaccante: il Napoli rifiuta la prima offerta, troppo bassa per ADL
Nunez troppo caro, il Napoli ha scelto Lucca per l’attacco
Troppo simpatici #ForzaNapoliSempre #Napoli #ForzaNapoli #nonprovateafermarcinoisiamoilnapoli - facebook.com Vai su Facebook
Manchester City-#Napoli dura solo 21 minuti. Troppo poco per una valutazione oggettiva. Una partita rovinata dall'espulsione (evitabile, intervento troppo rischioso) ma che ha visto un Napoli reagire bene e restare compatto. Purtroppo il cambio Juan Jesus p - X Vai su X
Napoli: altra tegola per Conte, i tempi di recupero - Un calciatore si è fermato per un problema muscolare. Riporta calciomercato24.com
Napoli, Raspadori ora rischia di essere di troppo: servono 40 milioni per farlo partire - Acquistato nel 2022 per 25 milioni di euro, l'attaccante rischia di essere "accantonato" se il club dovesse puntare su ... Secondo tuttomercatoweb.com