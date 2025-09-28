Un Milan in 10 sogna e abbatte il Napoli | a San Siro finisce 2-1
Nonostante le difficoltà, il Milan riesce a piegare il Napoli agganciandolo in vetta alla Serie A. Una notte stellare per il Milan di Massimiliano Allegri che, dopo il passo falso in avvio di Campionato, sembra aver trovato la retta via. A San Siro il Napoli non riesce a fare cinque su cinque e cede ad un Diavolo scatenato, che in casa sua vince per 2-1. I rossoneri conquistano così la terza sfida negli ultimi tredici incontri in casa contro i partenopei, sfatando un tabù che rischiava di pesare fin troppo in ottica classifica. Milan-Napoli: Pulisic ancora protagonista assoluto. Una partita a dir poco magica, forse una delle ultime destinate a essere giocate in questo San Siro. 🔗 Leggi su Sportface.it
