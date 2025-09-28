Un guasto alla linea aerea manda in tilt la ferrovia Roma Nord | treni cancellati e attivati bus sostitutivi

Giornata difficile per i pendolari della Ferrovia Roma Nord, il collegamento regionale che collega piazzale Flaminio con Montebello a Prima Porta e poi fino a Viterbo. La circolazione, in entrambe le direzioni, è stata interrotta dalle 14:40 circa con gravi ripercussioni sulla mobilità.Treni. 🔗 Leggi su Romatoday.it

