Un gruppo di medici ha sfidato l’intelligenza artificiale | chi ha fatto le diagnosi più corrette

Un team di ricercatori dell’Università degli Studi di Milano e dell’ospedale ASST Santi Paolo e Carlo ha confrontato la capacità di diagnosi di ChatGPT e Gemini con quella di un gruppo di veri neurologi su casi reali: ecco chi ha dato i risultati più affidabili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Esami in coppia all’università: "Così insegno ai futuri medici il valore del gruppo e l’empatia"

Petizione contro due medici novax nel Gruppo Tecnico Consultivo Nazionale sulle Vaccinazioni, oltre 13mila firme in 3 giorni

Perché dissento sull’esclusione dei due medici considerati no vax dal gruppo consultivo sui vaccini

ICYMI, Medici in Prima... Lettura. Foto di gruppo per gli "originali" di SCRUBS, per il primo Table Read del revival in arrivo il prossimo anno: da sinistra a destra (anche se non ci sarebbe bisogno di dirlo) il creatore della serie Bill Lawrence, Donald Faison, Sar

