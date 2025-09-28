Un gruppo di medici ha sfidato l’intelligenza artificiale | chi ha fatto le diagnosi più corrette

28 set 2025

Un team di ricercatori dell’Università degli Studi di Milano e dell’ospedale ASST Santi Paolo e Carlo ha confrontato la capacità di diagnosi di ChatGPT e Gemini con quella di un gruppo di veri neurologi su casi reali: ecco chi ha dato i risultati più affidabili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

