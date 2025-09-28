Un giorno mangeremo robot | seminare su Marte

Nel quarto episodio del podcast di Wired Un giorno mangeremo robot, realizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano di Tecnologia, i robot non si mangiano ma si inviano su Marte per rendere coltivabile il suo suolo. L’idea è di Isabella Fiorello, protagonista della puntata e coordinatrice del gruppo Biohybrid Machines all'Università di Friburgo. 🔗 Leggi su Wired.it

"Un giorno mangeremo robot" non è fantascienza e ve lo raccontiamo nel podcast di Wired dedicato all'innovazione sostenibile

