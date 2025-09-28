Un gigantesco masso precipita sulla Statale 36 | per miracolo non ci sono feriti
Alle 13:38 di domenica 28 settembre la Statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" è stata nuovamente teatro di un episodio ad altissimo rischio. Un gigantesco blocco di roccia, più alto di un’auto di medie dimensioni, si è staccato dalla parete sovrastante e si è abbattuto sulla carreggiata al. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: gigantesco - masso
Gigantesco masso blocca la SS36: vigili del fuoco in azione ad Abbadia Lariana
Gigantesco masso blocca la SS36: vigili del fuoco in azione, fermati i treni
Ricky Hatton era nato nel 1978 e cresciuto nel gigantesco hinterland di Manchester, in una classica famiglia operaia dei sobborghi. È morto stamane, in quello che è un probabile atto suicidario. Diviso tra i successi giovanili di calcio e pugilato, a quattrodici an - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia sfiorata, enorme masso precipita sulla ferrovia e la Statale 36 - Lecco, in Superstrada si viaggia solo sulla corsia di sorpasso: il macigno per puro caso non ha colpito né il convoglio né le auto in transito ... msn.com scrive