Un gigantesco masso precipita sulla Statale 36 | per miracolo non ci sono feriti

Alle 13:38 di domenica 28 settembre la Statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" è stata nuovamente teatro di un episodio ad altissimo rischio. Un gigantesco blocco di roccia, più alto di un’auto di medie dimensioni, si è staccato dalla parete sovrastante e si è abbattuto sulla carreggiata al. 🔗 Leggi su Quicomo.it