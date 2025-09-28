Un gatto raggiunto al volto da uno sparo e un altro colpito da un dardo | l' Enpa denuncia

Ilpescara.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno sarebbe stato raggiunto da uno sparo in pieno volto con la conseguenza di diventare completamente cieco. L’altro sarebbe invece stato colpito al costato con un dardo artigianale conficcato nel costato. A denunciare i due episodi di violenza perpetrati ai danni di due gatti è l’Enpa Pescara. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Spara vicino ad una casa e uccide un gatto con un colpo di fucile, cacciatore condannato a pagare mille euro - E' stato condannato a pagare mille euro il cacciatore che è stato ritenuto responsabile dell'uccisione di un gatto, di nome Birillo, di un anno.

