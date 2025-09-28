Un gatto raggiunto al volto da uno sparo e un altro colpito da un dardo | l' Enpa denuncia

Uno sarebbe stato raggiunto da uno sparo in pieno volto con la conseguenza di diventare completamente cieco. L’altro sarebbe invece stato colpito al costato con un dardo artigianale conficcato nel costato. A denunciare i due episodi di violenza perpetrati ai danni di due gatti è l’Enpa Pescara. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

