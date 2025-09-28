Un convegno sull’autismo Idee e progetti
È in programma sabato 4 ottobre il convegno sul tema dell’autismo dal titolo: “Teniamoci per mano: progettualità oltre la diagnosi”. Si svolgerà nella Sala Tramogge dei Molini Marzoli ed è rivolto ai genitori e al personale che lavora a supporto dei minori con diagnosi dello spettro autistico, con il coinvolgimento di professionisti del settore sanitario e scientifico del territorio. Attenzione al mondo della scuola: l’intento dell’iniziativa nello specifico è proprio quello di creare un ponte quotidiano tra istituti scolastici e famiglie, anche grazie alle sensibilità e alle professionalità che già animano e impreziosiscono il nostro sociale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: convegno - sull
Atessa, annullato con spirito di responsabilità il convegno sull’industria del Sangro: "Inaccettabile un panel solo maschile"
San Lupo, successo per il convegno sull’olivicoltura locale tra tradizione e innovazione
ASL Salerno al convegno sull’IA in Senato
Alcuni momenti del convegno di questa mattina a Napoli, sulla sicurezza dell’operatore della salute - SMI ( Sindacato Medici Italiani)—-“RISPETTATE CHI VI CURA”. La forza del rapporto medico/paziente @pina_onotri @ludovicoabbaticchio @claudio.gamm - facebook.com Vai su Facebook
Un convegno sull’autismo. Idee e progetti - È in programma sabato 4 ottobre il convegno sul tema dell’autismo dal titolo: “Teniamoci per mano: progettualità oltre ... Da ilgiorno.it
Scuola a misura di disabilità Progetti e idee a confronto - «La scuola di tutti e di ognuno»: questo il titolo della mattinata di studio sull’inclusione scolastica che si terrà sabato in Comune. Riporta laprovinciapavese.gelocal.it