È in programma sabato 4 ottobre il convegno sul tema dell’autismo dal titolo: “Teniamoci per mano: progettualità oltre la diagnosi”. Si svolgerà nella Sala Tramogge dei Molini Marzoli ed è rivolto ai genitori e al personale che lavora a supporto dei minori con diagnosi dello spettro autistico, con il coinvolgimento di professionisti del settore sanitario e scientifico del territorio. Attenzione al mondo della scuola: l’intento dell’iniziativa nello specifico è proprio quello di creare un ponte quotidiano tra istituti scolastici e famiglie, anche grazie alle sensibilità e alle professionalità che già animano e impreziosiscono il nostro sociale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un convegno sull’autismo. Idee e progetti