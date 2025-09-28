Un convegno sull’autismo Idee e progetti

È in programma sabato 4 ottobre il convegno sul tema dell’autismo dal titolo: “Teniamoci per mano: progettualità oltre la diagnosi”. Si svolgerà nella Sala Tramogge dei Molini Marzoli ed è rivolto ai genitori e al personale che lavora a supporto dei minori con diagnosi dello spettro autistico, con il coinvolgimento di professionisti del settore sanitario e scientifico del territorio. Attenzione al mondo della scuola: l’intento dell’iniziativa nello specifico è proprio quello di creare un ponte quotidiano tra istituti scolastici e famiglie, anche grazie alle sensibilità e alle professionalità che già animano e impreziosiscono il nostro sociale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

