Un casino… Ballando con le stelle tensione dietro le quinte | Barbara D’Urso protagonista

Dietro le quinte della prima puntata di Ballando con le Stelle, l’atmosfera attorno a Barbara d’Urso è stata carica di tensione ed emozione. Nonostante i sorrisi e l’energia che ha portato in pista, il momento dell’attesa prima di esibirsi è stato tutt’altro che semplice per la conduttrice. Lontana dal ruolo che ha ricoperto per decenni, quello di padrona di casa con tutto sotto controllo, si è trovata improvvisamente dall’altra parte, a dover seguire regole e direttive senza poterle dettare: momenti, quindi, di vera tensione. >> “Hai vinto tu”. Ballando con le stelle, la coppia più votata e la classifica della prima puntata Il racconto stesso di Barbara lo conferma: dietro le quinte un assistente di studio le ha chiesto di non passare in un determinato punto perché c’era la tenda. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it