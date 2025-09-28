Un casino… Ballando con le stelle tensione dietro le quinte | Barbara D’Urso protagonista
Dietro le quinte della prima puntata di Ballando con le Stelle, l’atmosfera attorno a Barbara d’Urso è stata carica di tensione ed emozione. Nonostante i sorrisi e l’energia che ha portato in pista, il momento dell’attesa prima di esibirsi è stato tutt’altro che semplice per la conduttrice. Lontana dal ruolo che ha ricoperto per decenni, quello di padrona di casa con tutto sotto controllo, si è trovata improvvisamente dall’altra parte, a dover seguire regole e direttive senza poterle dettare: momenti, quindi, di vera tensione. >> “Hai vinto tu”. Ballando con le stelle, la coppia più votata e la classifica della prima puntata Il racconto stesso di Barbara lo conferma: dietro le quinte un assistente di studio le ha chiesto di non passare in un determinato punto perché c’era la tenda. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: casino - ballando
Casino cubano ? Un balletto al tramonto a Denia Per divertirsi e stare bene, non c'è cosa migliore che liberare energie ballando ? #casinocubano #ballare #salsacubana - facebook.com Vai su Facebook
Ballando con le Stelle 2025: la pagella della prima serata - Francesca Fialdini – Voto: 9 Vestita di bianco, tempestata di frange come un ghiacciolo da passerella, all’inizio sembrava destinata a rimanere fredda e composta. Da msn.com
Ballando con le stelle, Paolo Belli è ufficialmente un nuovo concorrente: «Me l'ha chiesto Milly» - Dopo vent’anni di conduzione al fianco di Milly Carlucci, Paolo Belli scende finalmente in pista come concorrente di Ballando con le Stelle. Lo riporta leggo.it