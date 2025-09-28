Un bambino cade dal balcone mentre gioca | è grave
Sono ore di apprensione per un bambino di 5 anni, caduto dal balcone di un piano rialzato mentre stava giocando. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, 28 settembre, a Torino. Il piccolo è stato trasportato all'ospedale infantile Regina Margherita, in codice rosso. Il piccolo, a. 🔗 Leggi su Today.it
