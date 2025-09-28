Un altro parco in città Le piazze diventano prati e spazi vivi e condivisi

Lanazione.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PISTOIA Con l’arrivo in centro di piante e pratino, e dopo gli eventi già in programma da venerdì, è stato inaugurato ieri Uapc: "un altro parco in città". Il taglio del nastro in piazza Duomo ha uffivializzato la tredicesima edizione della tre giorni di cultura verde, sostenibilità, sport e musica nel cuore di Pistoia. Un Altro Parco in Città, è il festival che dal 2013 trasforma il centro storico di Pistoia in un giardino a cielo aperto. "Un Altro Parco in Città, nato 13 anni fa nella sola piazzetta degli Ortaggi, ha saputo evolversi nel tempo ampliando attività e spazi - ha detto Carolina Boccardi presidente Uapc Aps -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

un altro parco in citt224 le piazze diventano prati e spazi vivi e condivisi

© Lanazione.it - Un altro parco in città. Le piazze diventano prati e spazi vivi e condivisi

In questa notizia si parla di: altro - parco

Eolico, spunta un altro impianto: presentato il progetto ’Parco Grosseto’

Festival dell’altro mondo. Parco Tittoni all’africana

Parco Urbano, la segnalazione: "Altro che laghetto, è una pozza maleodorante e putrida: ed è pieno di pesci morti"

altro parco citt224 piazzeUn altro parco in città. Le piazze diventano prati e spazi vivi e condivisi - Inaugurato in centro il laboratorio urbano dedicato alla sostenibilità "L’iniziativa rappresenta un autentico esempio di rigenerazione urbana". lanazione.it scrive

altro parco citt224 piazze"Un altro parco in città". Si stendono i pratini e il centro diventa verde - Le iniziative proposte sono più di cento tra arte, musica e solidarietà . Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Altro Parco Citt224 Piazze