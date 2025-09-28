Un altro parco in città Le piazze diventano prati e spazi vivi e condivisi
PISTOIA Con l’arrivo in centro di piante e pratino, e dopo gli eventi già in programma da venerdì, è stato inaugurato ieri Uapc: "un altro parco in città". Il taglio del nastro in piazza Duomo ha uffivializzato la tredicesima edizione della tre giorni di cultura verde, sostenibilità, sport e musica nel cuore di Pistoia. Un Altro Parco in Città, è il festival che dal 2013 trasforma il centro storico di Pistoia in un giardino a cielo aperto. "Un Altro Parco in Città, nato 13 anni fa nella sola piazzetta degli Ortaggi, ha saputo evolversi nel tempo ampliando attività e spazi - ha detto Carolina Boccardi presidente Uapc Aps -. 🔗 Leggi su Lanazione.it
