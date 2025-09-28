Umbria incendio poco dopo l' alba | deposito di rifiuti in fiamme
Incendio nella prima mattina di domenica 28 settembre a Nera Montoro. Poco prima delle 7 le fiamme hanno interessato un deposito di gomma tritata nella zona industriale della frazione del Comune di Narni.Sul posto i vigili del fuoco di Terni con due mezzi e i carabinieri. . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: umbria - incendio
Fulmine provoca vasto incendio in Umbria: battaglia contro il fuoco per 24 ore
#Terni: auto prende #fuoco in piazza Enrico Fermi e ne coinvolge un’altra https://umbriaon.it/terni-auto-prende-fuoco-in-piazza-enrico-fermi-e-ne-coinvolge-unaltra/… #Umbria #incendio #vigilidelfuoco - X Vai su X
': - Incendio nella notte - l'intervento è scattato poco prima delle ore 4 - a Calvi dell'Umbria (Terni). A fuoco un minimarket che, riferiscono i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni intervenuti con - facebook.com Vai su Facebook
Scossa di terremoto di 3.8 a Massa Martana nell'Umbria centrale. Il sindaco: «La popolazione in strada» - Segnalate solo due situazioni di danni lievi alle abitazioni» ... Da msn.com
Terremoto Umbria, tanta paura e pochi danni. Ma a Massa Martana c’è chi ha preferito dormire in auto - Il sindaco: “I cittadini potranno inviare mail al Comune per eventuali segnalazioni che verifi ... Riporta msn.com