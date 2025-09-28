Ultimissime Inter LIVE | il gol di Pio Esposito col Cagliari nel destino l’esultanza sfrenata di Chivu e il record di Lautaro

Internews24.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Indice dei Contenuti. Ultimissime Inter Live di SABATO 28 SETTEMBRE. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 27 SETTEMBRE. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 25 SETTEMBRE. Ultimissime Inter Live di SABATO 28 SETTEMBRE. Pio Esposito Inter, il gol al Cagliari era nel destino! Il precedente legato a Chivu ai tempi della Primavera nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

ultimissime inter live il gol di pio esposito col cagliari nel destino l8217esultanza sfrenata di chivu e il record di lautaro

© Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: il gol di Pio Esposito col Cagliari nel destino, l’esultanza sfrenata di Chivu e il record di Lautaro

In questa notizia si parla di: ultimissime - inter

Ultimissime Inter LIVE: Frattesi si opera, l’ultimatum di Marotta a Calhanoglu, Bonny conquista subito i tifosi interisti

Ultimissime Inter LIVE: svolta per il futuro di Taremi, la clausola di Dumfries fa tremare i nerazzurri!

Ultimissime Inter LIVE: svolta per il futuro di Taremi, la clausola di Dumfries fa tremare i nerazzurri!

Cagliari-Inter 0-2, gol e highlights: sblocca Lautaro, poi primo gol in A per Pio Esposito - 2, gol e highlights: sblocca Lautaro, poi primo gol in A per Pio Esposito ... Come scrive sport.sky.it

ultimissime inter live golCagliari-Inter 0-2, risultato finale della partita di Serie A: primo gol in Serie A di Pio Esposito, gli highlights - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ultimissime Inter Live Gol