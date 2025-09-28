Ucraina raid russi su Kiev nella notte Zelensky | Italia potrebbe essere la prossima

(Adnkronos) – Nuovo massiccio attacco aereo della Russia all'Ucraina nella notte "mentre la popolazione dormiva". A riferirlo è il ministro degli Esteri Andriy Sybiga su X. "Ancora una volta, centinaia di droni e missili hanno distrutto edifici residenziali e causato vittime tra i civili", si legge nel post. Mosca ha preso di mira Kiev e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Raid russo sull’Ucraina: un morto e sei feriti a Kiev, droni ucraini su Mosca e Rostov

Ucraina, “raid russi nel Donetsk e nel Kherson: tra i morti anche un bimbo”. Sindaco Kiev chiede a Merz missili Taurus

Raid russi,5 morti in Ucraina Est e Sud

Ucraina, pesanti raid aerei russi su tutto il Paese - La Russia ha sferrato un massiccio attacco aereo contro l’Ucraina, lanciando centinaia di droni e missili su diverse città del Paese ... Si legge su interris.it

Diretta | Massiccio attacco russo contro l'Ucraina: lanciati centinaia di missili e droni. Palazzi in fiamme a Kiev - Secondo il sindaco della capitale ucraina, vi sarebbero diversi feriti e i medici sarebbero al lavoro sul campo per recuperarli ... Riporta ilgiornale.it