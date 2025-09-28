Ucraina nuovi raid russi nella notte | massiccio attacco su Kiev
(Adnkronos) – Nuovi attacchi della Russia sull'Ucraina nella notte tra sabato e domenica. Nel mirino anche Kiev che è stata sottoposta a un "attacco massiccio", ha reso noto il sindaco Vitali Klitschko, aggiungendo che un edificio di cinque piani è stato parzialmente distrutto e che almeno tre persone sono state trasportate in ospedale. Il ministro . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: ucraina - nuovi
Zelensky: "Mercoledì nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca" | Ancora bombe sull'Ucraina: due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili
Zelensky, nuovi colloqui Russia-Ucraina mercoledì
Ucraina, nuovi attacchi russi. Trovato morto ministro rimosso da Putin
Guerra in Ucraina, le news del 27 settembre | Danimarca, avvistati nuovi droni in sorvolo sulla più grande base militare - X Vai su X
Il 23 settembre la Federazione Russa ha condotto nuovi attacchi contro diverse regioni dell’Ucraina. A Zaporizhzhia un uomo di 49 anni ha perso la vita in seguito a un raid aereo che ha distrutto un’abitazione a un piano e danneggiato edifici circostanti. Nella - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, raid russo su Kiev: 4 morti, palazzi in fiamme. Polonia chiude spazio aereo e fa alzare jet in volo - I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 41 droni ucraini nella notte scorso. Scrive ilmattino.it
Ucraina, raid russi su Kiev nella notte. Zelensky: "Italia potrebbe essere la prossima" - Un edificio di cinque piani colpito in pieno, danni e incendi anche nelle strutture vicine. Secondo affaritaliani.it