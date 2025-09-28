Attacchi russi sono piovuti su Sumy e Odessa, con droni e missili che hanno colpito le città dell’Ucraina nella notte tra sabato e domenica, uccidendo almeno quattro persone, con la capitale Kiev che ha subito l’assalto più pesante. Oltre a Sumy e Odessa, i bombardamenti hanno colpito la capitale Kiev e le regioni di Zaporizhzhia, Khmelnytskyi, Mykolaiv e Chernihiv. Il presidente Zelenskyy ha scritto su X che almeno 40 persone sono rimaste ferite in tutto il Paese. Successivamente, il ministero dell’Interno ucraino ha dichiarato che il numero dei feriti è salito a 70, con oltre un centinaio di oggetti civili danneggiati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, missili e droni russi su Sumy e Odessa: le immagini dei soccorsi