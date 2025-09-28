Ucraina maxi attacco a Kiev con centinaia di droni | Polonia chiude lo spazio aereo caccia in volo

Secondo il ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiga, la Russia ha lanciato contro l'Ucraina un attacco con centinaia di droni. "Mosca ha lanciato un nuovo massiccio attacco aereo sulle città ucraine mentre la gente dormiva", ha spiegato, aggiungendo che l'offensiva ha provocato numerosi danni alla capitale. "Dobbiamo massimizzare il costo per la Russia di un'ulteriore escalation", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina, maxi attacco a Kiev con centinaia di droni: Polonia chiude lo spazio aereo, caccia in volo

Ucraina, raid russo su Kiev: 4 morti, palazzi in fiamme. Polonia chiude spazio aereo e fa alzare jet in volo - I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 41 droni ucraini nella notte scorso. ilmessaggero.it scrive

Potente attacco russo sull’Ucraina, centinaia di droni e missili. Vittime civili a Kiev. E la Polonia fa decollare i jet - Colpiti edifici residenziali nella capitale, almeno due morti. Lo riporta msn.com