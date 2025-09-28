Ucraina | Massiccio attacco aereo russo nella notte | Chiusi due aeroporti in Polonia Zelensky | I prossimi droni russi potrebbero essere sull' Italia

Tgcom24.mediaset.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tajani: "Non siamo un obiettivo militare". Nato: "Non cerchiamo lo scontro con Mosca, ma siamo pronti a difenderci". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

ucraina massiccio attacco aereo russo nella notte chiusi due aeroporti in polonia zelensky i prossimi droni russi potrebbero essere sull italia

© Tgcom24.mediaset.it - Ucraina: "Massiccio attacco aereo russo nella notte" | Chiusi due aeroporti in Polonia, Zelensky: "I prossimi droni russi potrebbero essere sull'Italia"

In questa notizia si parla di: ucraina - massiccio

Massiccio attacco russo con droni e missili sull'Ucraina

Zelensky: "Mercoledì nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca" | Ancora bombe sull'Ucraina: due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili

Kiev, massiccio attacco con droni russi: due morti | Mattarella a Zelensky: "L'Italia sta con l'Ucraina, Kiev entri nell'Ue"

ucraina massiccio attacco aereoDiretta | Massiccio attacco russo contro l'Ucraina: lanciati centinaia di missili e droni. Palazzi in fiamme a Kiev - Secondo il sindaco della capitale ucraina, vi sarebbero diversi feriti e i medici sarebbero al lavoro sul campo per recuperarli ... Lo riporta ilgiornale.it

ucraina massiccio attacco aereoKiev, centinaia di droni e missili russi sull'Ucraina. Droni sull'Europa, Zelensky: 'L'Italia potrebbe essere la prossima' - orientale, ma l'onda d'urto travalica i confini: in Europa si parla di 'guerra ibrida' con Mosca. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Massiccio Attacco Aereo