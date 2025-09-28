Ucraina | droni russi nella notte su Kiev uccise almeno 4 persone Anche una dodicenne Polonia chiude spazio aereo
Almeno quattro i morti nell'attacco di "centinaia di droni e missili" contro Kiev. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Andriy Sybiga su X. "La Russia - si legge - ha lanciato un nuovo massiccio attacco aereo sulle città ucraine mentre la gente dormiva. Ancora una volta, centinaia di droni e missili hanno distrutto palazzi residenziali causando vittime civili" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
