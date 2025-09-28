Ucraina condominio sventrato dai droni a Kiev Una sopravvissuta | È scioccante
Massiccio attacco russo in Ucraina con 595 droni esplosivi e 48 missili. Colpita anche Kiev. Il bilancio è di almeno quattro morti. Si tratta del primo bombardamento di rilievo dopo l’offensiva aerea sulla Capitale il mese scorso che aveva ucciso almeno 21 persone. Il presidente Volodymyr Zelensky ha definito il raid notturno, durato più di 12 ore, un “vile attacco”. “Oggi è successo qualcosa che sembrava impossibile. Il nostro edificio è nascosto dalla strada, si trova in una tranquilla zona residenziale. Di solito gli Shahed volano sopra i piani più alti. È scioccante. Non riusciamo ancora a riprenderci dallo shock”, ha detto Ilona Kovalenko, sopravvissuta all’attacco. 🔗 Leggi su Lapresse.it
