Ucraina centinaia di missili e droni russi su palazzi | in Polonia spazio aereo chiuso in volo caccia Nato

L'attacco aereo russo in Ucraina è scattato in piena notte con bombardieri pesanti Tu-95 e droni di tipo Shahed che hanno sganciato missili e bombe. Palazzi in fiamme anche a Kiev dove si registrano anche morti e feriti tra la popolazione civile. Allerta anche nella vicina Polonia dove sono stati fatti alzare i caccia militari della Nato e chiuso lo spazio aereo al confine per diverse ore.