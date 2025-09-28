Ucraina centinaia di missili e droni russi su palazzi | in Polonia spazio aereo chiuso in volo caccia Nato
L’attacco aereo russo in Ucraina è scattato in piena notte con bombardieri pesanti Tu-95 e droni di tipo Shahed che hanno sganciato missili e bombe. Palazzi in fiamme anche a Kiev dove si registrano anche morti e feriti tra la popolazione civile. Allerta anche nella vicina Polonia dove sono stati fatti alzare i caccia militari della Nato e chiuso lo spazio aereo al confine per diverse ore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Guerra in Ucraina, arriva l’attacco più forte della Russia su Kiev: pioggia di droni e i centinaia di velivoli “kamikaze”
Centinaia di droni sulle città dell’Ucraina. Ipotesi negoziati a Istanbul ma Mosca non conferma
Violenti attacchi in Ucraina, Zelensky risponde con centinaia di droni sulle raffinerie russe: “Basta parole, ora fatti”
Nella notte centinaia di #droni e #missili russi sull'#Ucraina: ci sono vittime civili. Lo scrive su X il ministro degli Esteri ucraino #Sybiga. Intanto la #Polonia, che ha chiuso lo spazio aereo nella parte sudorientale del Paese, ha fatto decollare i suoi jet - X Vai su X
In Ucraina, Amurt sostiene Viktoria di Dobropillya nella sua missione: creare rifugi sicuri per animali e aiutare persone colpite dalla guerra. Tra la fattoria “Zupynka Spasinnya” e un nuovo terreno a Odessa, centinaia di cani, gatti e altri animali trovano protezion - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, centinaia di missili e droni russi su palazzi: in Polonia spazio aereo chiuso, in volo caccia Nato - L’attacco aereo russo in Ucraina è scattato in piena notte con bombardieri pesanti Tu- Secondo fanpage.it
Wargames. Centinaia di droni e missili russi sull'Ucraina, si alzano in volo i jet polacchi - Nella notte pesanti attacchi su Kiev, si contano due morti e una decina di feriti. Si legge su huffingtonpost.it