Dmytro Shuryn "ha mostrato di essere fuori controllo e in balia dei suoi impulsi omicidi che lo hanno condotto a uccidere il Bala che pretendeva la restituzione del denaro prestato". Così scrive il giudice per le indagini preliminari di Spoleto che ha convalidato il fermo e la custodia in carcere per il 33enne ucraino, accusato di aver ucciso Sagor Bala e di averlo fatto a pezzi per far scomparire il cadavere. Delitto che l’uomo, fermato su disposizione della Procura mercoledì, ha confessato proprio davanti al gip durante l’udienza di convalida. Sagor Bala, conosciuto come Obi per tutti, sarebbe stato ucciso per 200 euro, quelli che il 21enne del Bangladesh, la mattina del 18 settembre, richiedeva con insistenza all’ex collega. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ucciso e fatto a pezzi. Convalidato l’arresto: "Assassino fuori controllo"