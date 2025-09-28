Ubriaco picchia la figlia e la minaccia di morte | 59enne arrestato

Cataniatoday.it | 28 set 2025

I carabinieri di Pedara hanno arrestato un 59enne per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e “minacce” nei confronti della figlia minorenne. L’intervento è scattato nel pomeriggio, quando la giovane ha chiamato, in preda alla disperazione, il numero di emergenza 112, poiché temeva che il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

