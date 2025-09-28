Ubriaco picchia la figlia e la minaccia di morte | 59enne arrestato

I carabinieri di Pedara hanno arrestato un 59enne per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e “minacce” nei confronti della figlia minorenne. L’intervento è scattato nel pomeriggio, quando la giovane ha chiamato, in preda alla disperazione, il numero di emergenza 112, poiché temeva che il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: ubriaco - picchia

Verbania, guida ubriaco e drogato a torso nudo: picchia due poliziotti davanti a tutti

Como, ubriaco e sotto l'effetto di droga picchia la mamma: arrestato ragazzo di 23 anni

Ferrara, 16enne ubriaco picchia medico e infermiera in pronto soccorso. E la sorella gli dà manforte

Massacra di botte la figlia minore: "Guai se parli" Pedara: torna a casa ubriaco e picchia la ragazzina. Aggredita in passato anche la moglie, arrestato https://siciliaweb.it/2025/09/massacra-di-botte-la-figlia-minore-guai-se-parli/… - X Vai su X

PICCHIA LA SUOCERA E MALTRATTA LA MOGLIE, PREGIUDICATO 30ENNE ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO La Polizia di Stato ha arrestato un 30enne di origini marocchine che, nei giorni scorsi, avrebbe picchiato la suocera e, dopo aver rotto un - facebook.com Vai su Facebook

Ubriaco picchia la figlia e la minaccia di morte se dice la verità: arrestato un 59enne - Il Comando Provinciale Carabinieri di Catania, particolarmente attento al fenomeno della violenza di genere, prosegue il suo quotidiano impegno nella tutela delle vittime di maltrattamenti in ambito f ... catanianews.it scrive

Picchia la figlia e la minaccia di morte: 59enne arrestato a Pedara - E' stata la figlia dell’uomo, che era ubriaco, a chiamare, in preda alla disperazione, il numero di emergenza 112 ... Secondo ragusah24.it