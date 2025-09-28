Tutto in una notte tutto comincia da una sigaretta | Se lo dici a qualcuno ti ammazzo

Tutto in una notte, un’intera notte di presunte violenze e molestie all’interno di una comunità per disabili di Cantù e non in diverse giornate. È quanto contestato a un operatore socio-sanitario di 38 anni, ora in custodia cautelare in carcere. Tra sabato 30 e domenica 31 agosto, secondo. 🔗 Leggi su Quicomo.it