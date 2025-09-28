Tutto il mondo politico si schiera con don Patriciello

Napolitoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un coro unanime di solidarietà si è levato a sostegno di padre Maurizio Patriciello dopo la minaccia subita questa mattina. A cominciare dal “Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto pervenire a don Maurizio Patriciello la sua vicinanza e la sua solidarietà dopo il grave gesto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tutto - mondo

Estate di grande danza: tutto il mondo al Castello Sforzesco

Starlink down in tutto il mondo per 2 ore, saltata la connessione dei satelliti di Elon Musk: la conferma dell’azienda. Offline anche l’esercito ucraino

Alle Scotte il Centro internazionale per il tumore raro dell’occhio: “Arrivano pazienti da tutto il mondo”

Cerca Video su questo argomento: Tutto Mondo Politico Schiera