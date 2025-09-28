Tutta l' Italia Mondiale da Mattarella | al Quirinale l' appuntamento è l' 8 ottobre

Gazzetta.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uomini e donne insieme: le due Nazionali saranno ricevute dal Capo dello Stato che ha mandato anche le sue congratulazioni al gruppo azzurro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Pallavolo maschile: l’Italia conquista il titolo mondiale. Mattarella “Vi aspetto al Quirinale” - Mattarella "Vi aspetto al Quirinale" Leggi tutto su Agenzia Nova ... Lo riporta agenzianova.com

Volley maschile, l'Italia batte la Bulgaria 3-1 ed è campione del mondo - Gli Azzurri hanno sconfitto la squadra di Gianlorenzo Blengini in 4 set (25- Come scrive tg24.sky.it

