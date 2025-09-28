Tutela della salute inesistente | parrucchiere denunciato chiuso il salone

Bresciatoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’attività commerciale finita sotto la lente dei controlli dei carabinieri, affiancati dagli specialisti dell’Ispettorato del lavoro, nell’ambito di una serie di verifiche a Brescia volte a garantire la sicurezza sul lavoro e il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Tra le diverse ispezioni. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tutela - salute

Bellizzi, OrtoRomi pioniera della tutela della salute dei lavoratori nel settore ortofrutticolo

OrtoRomi pioniera della tutela della salute dei lavoratori nel settore ortofrutticolo

Taranto, le ostetriche: urgente mettere al centro delle scelte politiche e amministrative la tutela della salute pubblica Particolare attenzione a mamme, bambini e riproduzione

Cerca Video su questo argomento: Tutela Salute Inesistente Parrucchiere