Tuscia sotto assedio di ladri audaci e veloci che colpiscono anche con i proprietari in casa
Audaci, veloci e organizzati. È l'“identikit” dei malviventi che sono tornati a scuotere la Tuscia con i loro furti, messi in atto anche con i proprietari in casa. Diversificate le strategie: dall'effrazione lampo ai raggiri in pieno giorno, fino a possibili narcotizzazioni notturne.Episodi che. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Overtourism nella Tuscia, il sociologo Mattioli: "Il rischio è il sotto-affollamento"
"'Viterbo bella, una città pulita è una città migliore' e sotto erbacce in pieno centro" La voce delle signora Maria e del signor Mario - Scrive il cittadino Matteo Lucarini
#Meteo, #Viterbo sotto la grandine: forti temporali imbiancano strade e prati (Video)