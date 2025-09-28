Tumore bimbi nastro d' oro sul Colosseo

10.30 Il Colosseo trasformato per una sera in un simbolo di speranza e vicinanza per i bambini e adolescenti malati di cancro e le loro famiglie, oltre 2.000 in tutta Italia. L'anfiteatro Flavio si è illuminato con un nastro dorato per celebrare il Settembre d'Oro,mese dedicato alla sensibilizzazione sulla malattia. Oggi per loro entrata gratis al monumento, simbolo di Roma. L'accensione è avvenuta grazie all'associazione Peter Pan ODV con 200 volontari che offre accoglienza gratuita durante il periodo di tutte le cure. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

