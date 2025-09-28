Tulsa King stagione 3 | il dramma criminale di Taylor Sheridan conquista le classifiche dello streaming
Il successo di Tulsa King, serie creata da Taylor Sheridan e interpretata da Sylvester Stallone, sta consolidando la sua posizione tra le produzioni più viste in streaming. La serie, che narra le vicende di un boss della mafia newyorkese, si distingue per il riscontro positivo sia dalla critica che dal pubblico. In questo approfondimento analizzeremo i dati relativi all’andamento della stagione 3, il suo impatto sulle piattaforme di streaming e le prospettive future. risultati di ascolto e posizionamento nelle classifiche streaming. prestazioni di Tulsa King su Paramount+. Al debutto della terza stagione, Tulsa King ha ottenuto un notevole successo, diventando il programma più seguito a livello globale sulla piattaforma Paramount+. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: tulsa - king
