Tu si que vales 2025 Lip Sync Battle | Vessicchio diventa Fedez Maria invece la Berti | Video Witty TV

Nella prima puntata di sabat0 27 settembre 2025 di Tu si que vales 2025 per la Lip Sync Battle, Beppe Vessicchio si è trasformato in Fedez e Maria De Filippi invece in Orietta Berti. I due amici si sono esibiti sulle note di Mille e hanno fatto impazzire il pubblico e i colleghi oltre i telespettatori a casa. Ecco la loro esibizione nel video Witty TV. . 🔗 Leggi su Superguidatv.it

