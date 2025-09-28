Tu sei… Ballando con le stelle l’uscita di Selvaggia Lucarelli su Beppe Convertini ed è polemica

La giurata Selvaggia Lucarelli ha preso posizione contro Beppe Convertini durante Ballando con le Stelle. Nella prima puntata di ieri, sabato 27 settembre, la giornalista ha puntato il dito contro l’assenza di una sua identità forte sul palco. L’esibizione con la maestra Veera Kinnunen non l’ha proprio convinta e Selvaggia – ovviamente – non ha esitato a dirlo. “Se non te la vuoi giocare sul ballo e non rispondi alla giuria, su cosa te la vuoi giocare?”, ha attaccato la Lucarelli. Ha poi aggiunto: “Possiamo uscire dal regno delle fate, sennò du pa**e, è chiaro che il ballo non sarà il tuo punto forte, sei sempre stato l’uomo medio, il conduttore medio, uno che guardi 360 giorni l’anno ma poi manco ti ricordi come si chiama, ti conviene giocartela sulla personalità se c’è”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: ballando - stelle

Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato

Ballando con le stelle: Francesco Totti dà forfait ma Milly Carlucci allarga l'invito alla famiglia

BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI

Ballando con le stelle: Barbara D’Urso tra rumba e rimpianti. La puntata va a Francesca Fialdini - X Vai su X

Su le palette Quanto dareste a #AndreaDelogu e #NikitaPerotti? #ballandoconlestelle - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti tv 27 settembre: chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Tu sì qui vales, De Martino assente contro Scotti - Sabato 27 settembre si è consumata la prima sfida tra Ballando con le stelle su Rai1 e Tu sì qui vales su Canale5 ... Da fanpage.it

Ballando con le stelle tra battibecchi, commozione e sorprese. Le pagelle: Fialdini vince, Barbara D'Urso emoziona, Beppe Convertini annoia, Fabio Fognini è la rivelazione - L'esibizione di samba conquista il pubblico e li porta in vantaggio con 30 punti bonus. Lo riporta ilgazzettino.it