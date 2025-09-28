TS – Camarda salva Di Francesco all’ultimo minuto e nega la rimonta al Bologna | 2-2 show a Lecce

2025-09-28 20:04:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: Il Lecce agguanta il Bologna in pieno recupero grazie alla prima rete in Serie A di Francesco Camarda: il match del Via del Mare termina col punteggio di 2-2, un punto che serve più ai padroni di casa in ottica salvezza che ai felsinei. Parte bene il Lecce che già al 13° minuto trova il vantaggio grazie a Coulibaly ma Orsolini su rigore pareggia i conti in pieno finale di primo tempo. Nella ripresa arriva il gol del 2-1 rossoblù grazie a Odgaard ma il classe 2008 firma la rete dell’insperato pari al 94° minuto. In classifica il Bologna sale a quota 7 punti mentre i salentini agganciano Pisa, Parma e Genoa a 2 punti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

