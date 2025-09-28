Trump | Tutti d’accordo in Medio Oriente realizzeremo qualcosa di speciale
«Abbiamo un’enorme opportunità di grandezza in Medio Oriente. Tutti sono d’accordo per qualcosa di speciale, per la prima volta in assoluto. Lo realizzeremo!!!». È quanto ha scritto Donald Trump su Truth, alla vigilia dell’incontro con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: trump - tutti
Trump: "Manderò i Patriot all'Ucraina" | "Putin gentile, ma poi di sera bombarda tutti" | Macron: "L'Europa non è mai stata così in pericolo dal 1945"
Trump: "Manderò i missili Patriot all'Ucraina" | "Putin gentile, ma poi di sera bombarda tutti" | Macron: "L'Europa non è mai stata così in pericolo dal 1945"
Netanyahu vola da Trump: "Vogliamo riportare a casa tutti gli ostaggi e distruggere Hamas" | I fondamentalisti: "Uccideremo i membri delle milizie che lottano per Israele"
Trump: tutti d'accordo in Medio Oriente per la prima volta Vai su X
Jerusalem Post: Hamas verso ok al piano Trump con rilascio di tutti gli ostaggi - facebook.com Vai su Facebook
Trump, tutti d'accordo in Medio Oriente per la prima volta - Tutti sono a bordo per qualcosa di speciale, per la prima volta in assoluto. Riporta ansa.it
Trump in Medio Oriente invoca “la fine delle vecchie guerre”. L’Idf ordina l’evacuazione di zone del nord di Gaza - “Una terra di pace, sicurezza, armonia, opportunità, innovazione e successi proprio qui in Medio Oriente”. Come scrive ilfattoquotidiano.it