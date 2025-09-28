Trump | Tutti d’accordo in Medio Oriente realizzeremo qualcosa di speciale

«Abbiamo un’enorme opportunità di grandezza in Medio Oriente. Tutti sono d’accordo per qualcosa di speciale, per la prima volta in assoluto. Lo realizzeremo!!!». È quanto ha scritto Donald Trump su Truth, alla vigilia dell’incontro con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it

