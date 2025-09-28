Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in un’intervista telefonica con Reuters, ha detto all’agenzia di stampa di aver ricevuto una «risposta molto buona» sia da Israele che dai leader arabi sul piano degli Stati Uniti per porre fine alla guerra a Gaza. «Tutti vogliono fare l’accordo», ha detto Trump, un giorno prima di incontrare il primo ministro Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump: "Sul piano di pace a Gaza ottime risposte da Israele e arabi, tutti vogliono fare l’accordo"