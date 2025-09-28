Il presidente Donald Trump, spesso definito dai suoi sostenitori il “presidente della pace” per aver chiuso diversi conflitti durante il suo mandato, si prepara a partecipare a un vertice straordinario con centinaia di generali e ammiragli dell’esercito americano. L’incontro, convocato dal segretario alla Difesa Pete Hegseth, si terrà il prossimo 30 settembre a Quantico, in Virginia, e avrà come tema centrale lo spirito guerriero. Il capo del Pentagono terrà un discorso dedicato all’ ethos dei guerrieri e incontrerà “faccia a faccia” i principali leader militari degli Stati Uniti. La decisione di Trump di partecipare, secondo quanto riportato dal Washington Post, è stata presa all’ultimo minuto, suscitando curiosità e preoccupazione tra gli ufficiali convocati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Trump riunisce i capi militari Usa e dal mondo: “Serve più spirito guerriero”